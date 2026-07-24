Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 июля 2026 13:47

Уголовное дело за «болотную» воду: почему Бастрыкин вмешался в коммунальный кризис Тюмени

Дело дошло до Бастрыкина: глава Следкома взял на контроль вонючую воду в Тюмени
Серафима Краснова
Дело дошло до Бастрыкина: глава Следкома взял на контроль вонючую воду в Тюмени.

Дело дошло до Бастрыкина: глава Следкома взял на контроль вонючую воду в Тюмени.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с вонючей водой в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для вмешательства стал видеообращение жительницы города к председателю СКР. Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Отмечается, что на протяжении продолжительного времени вода непригодна для использования в быту и имеет признаки загрязнения», — говорится в сообщении.

Напомним, тюменцы жалуются на запах болота из-под крана уже несколько дней. Власти уверяют, что вода безопасна, но горожане вынуждены кипятить воду даже для мытья посуды.