Уголовное дело за «болотную» воду: почему Бастрыкин вмешался в коммунальный кризис Тюмени

Дело дошло до Бастрыкина: глава Следкома взял на контроль вонючую воду в Тюмени. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с вонючей водой в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для вмешательства стал видеообращение жительницы города к председателю СКР. Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Отмечается, что на протяжении продолжительного времени вода непригодна для использования в быту и имеет признаки загрязнения», — говорится в сообщении.

Напомним, тюменцы жалуются на запах болота из-под крана уже несколько дней. Власти уверяют, что вода безопасна, но горожане вынуждены кипятить воду даже для мытья посуды.