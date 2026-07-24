Как не впасть в хандру из-за дождей: советы психолога для жителей Тюмени этим аномальным летом

Психолог объяснил, как тюменцам справиться с «погодной депрессией» этим летом. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

«Это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства»: тюменский психолог рассказала, как пережить «погодную депрессию» этим аномальным летом, пишет «ФедералПресс».

Из-за нескончаемых дождей и паводка в регионе многие жители чувствуют усталость, апатию и проблемы со сном. Психолог Марина Антонова объясняет: жизнь в фоновом дискомфорте забирает много энергии.

Чтобы помочь себе, специалист советует:

- Интеллектуально: работать с ожиданиями (заменить установку «лето должно быть солнечным» на факт — «лето дождливое») и менять фокус внимания. Практика «Зато»: «На улице дождь, зато я могу посмотреть сериал под пледом».

- Физиологически: ловить естественный свет днем и сдать анализ на витамин D.

- Поведенчески: двигаться через силу (танцы, фитнес, горячие источники) и создавать сенсорные «якоря лета» — яркие цвета дома, запахи полевых трав, сезонные фрукты.

«Если, несмотря на эти меры, в течение двух и более недель вы наблюдаете у себя: стойкую апатию и потерю интереса ко всему, что раньше радовало; нарушения сна; изменение аппетита (переедание или полная потеря вкуса к еде); чувство безнадежности или мысли о бессмысленности, то все это может быть признаком ухудшения здоровья. В этом случае лучше обратиться к врачу или психологу», – подытожила Марина Антонова.