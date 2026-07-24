Директор заплатит 20 тысяч: прокуратура наказала школу в Тюменской области за сломанную ногу шестиклассницы. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменская прокуратура взыскала со школы в Омутинском районе 20 тысяч рублей за травму ученицы на уроке физкультуры. Подробности рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Трагедия произошла в апреле 2026 года во время упражнения «перешагивание планки». Тринадцатилетняя школьница запнулась, упала и получила сложный перелом обеих костей голени со смещением, а также подвывих стопы.

Проверка показала, что школа не создала безопасных условий для занятий. В результате директору внесли представление, возбудили административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение прав обучающихся) и оштрафовали его на 10 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура в судебном порядке взыскала со школы в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в сумме 20 тысяч рублей.