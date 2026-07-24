Ищите объезд: список тюменских улиц, которые перекроют до конца августа из-за ремонта водопровода

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени с 27 июля по 30 августа закроют движение на перекрестках улиц Максима Горького и Фабричной. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Ограничение связано с работами по оптимизации водопроводной сети. Водителей просят следить за знаками, планировать маршрут заранее и соблюдать ПДД.

Объехать закрытый участок можно по улицам Карла Маркса, Декабристов, 9 Января и Новосибирской.

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