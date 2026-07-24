Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2026 10:20

Ищите объезд: список тюменских улиц, которые перекроют до конца августа из-за ремонта водопровода

В Тюмени перекроют улицу Максима Горького на месяц из-за ремонта
Серафима Краснова
Фото: администрация Тюмени.

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени с 27 июля по 30 августа закроют движение на перекрестках улиц Максима Горького и Фабричной. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Ограничение связано с работами по оптимизации водопроводной сети. Водителей просят следить за знаками, планировать маршрут заранее и соблюдать ПДД.

Объехать закрытый участок можно по улицам Карла Маркса, Декабристов, 9 Января и Новосибирской.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.