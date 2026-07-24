Критическая отметка близко: в Тюмени объявили штормовое предупреждение из-за паводка. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени объявили штормовое предупреждение из-за паводка на реке Тура. По данным на утро 25 июля, уровень воды достиг критической отметки в 830 сантиметров, рост за сутки составил 24 см.

Единый центр оперативного реагирования предупреждает о достижении критериев опасного явления с 25 по 27 июля. Ожидается затопление пойменных территорий, жилых домов и объектов инфраструктуры.

«Возможно затопление низких участков местности, сельскохозяйственных угодий, подтопление жилых домов... нарушение работы систем жизнеобеспечения», — говорится в экстренном сообщении властей.

Специалисты МЧС призвали жителей информировать об угрозах по телефонам 45-15-20 или 112. Напомним, что тюменцы страдают от стихии уже несколько недель.

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