Обманул друга ради продажи: как житель Тюменской области попался на краже музыкального центра. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области суд вынес приговор местному жителю за кражу музыкального центра. Абатский районный суд признал Николая Шантурова виновным в хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба.

По версии следствия, все произошло вечером 26 сентября 2025 года. Мужчина решил продать музыкальный центр LG CL98, который принадлежал его знакомому. Чтобы осуществить задуманное, он обманул своего приятеля, убедив его в том, что является собственником устройства, и заручился помощью в продаже. В итоге аппарат был продан покупателю, а законный владелец понёс ущерб в размере 61 тысячи рублей.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей в доход государства

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