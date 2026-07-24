Фото: Народный фронт.

Ледовая арена «Водник» в Тюмени стала полностью доступной для людей с инвалидностью. Спустя полгода после первой проверки Народный фронт подтвердил, что все недочёты устранены.

В феврале активисты выявили серьёзные нарушения: отсутствие парковки для инвалидов, пандуса без поручней и тактильных схем. Руководство комплекса пообещало исправить ситуацию, и сегодня проверка показала результат: оборудована парковка и пандус со специальным покрытием; установлены кнопки вызова и схемы эвакуации; адаптированы душевые кабины.

«Все замечания были оперативно решены. Сегодня комплекс действительно готов принимать всех посетителей без исключения», — отметил руководитель исполкома Народного фронта Роман Чуйко.

Фото: Народный фронт.

Андрей Бекиров, зампредседателя ВОИ Тюменской области, добавил:

«Наши специалисты выезжали сюда, нашли ряд замечаний, они были отражены в акте. И в течение полугода все замечания были устранены. И сегодняшняя проверка это подтвердила».

Напомним, ледовый дворец был построен по нацпроекту «Демография» и изначально задумывался как база для следж-хоккея и реабилитации ветеранов СВО.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.