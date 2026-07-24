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НовостиОбщество24 июля 2026 5:27

Исправились за полгода: почему обновленную арену «Водник» в Тюмени называют эталоном инклюзивного спортафото

Ледовый дворец «Водник» в Тюмени адаптировали для спортсменов с инвалидностью
Серафима Краснова
Фото: Народный фронт.

Фото: Народный фронт.

Ледовая арена «Водник» в Тюмени стала полностью доступной для людей с инвалидностью. Спустя полгода после первой проверки Народный фронт подтвердил, что все недочёты устранены.

В феврале активисты выявили серьёзные нарушения: отсутствие парковки для инвалидов, пандуса без поручней и тактильных схем. Руководство комплекса пообещало исправить ситуацию, и сегодня проверка показала результат: оборудована парковка и пандус со специальным покрытием; установлены кнопки вызова и схемы эвакуации; адаптированы душевые кабины.

«Все замечания были оперативно решены. Сегодня комплекс действительно готов принимать всех посетителей без исключения», — отметил руководитель исполкома Народного фронта Роман Чуйко.

Фото: Народный фронт.

Фото: Народный фронт.

Андрей Бекиров, зампредседателя ВОИ Тюменской области, добавил:

«Наши специалисты выезжали сюда, нашли ряд замечаний, они были отражены в акте. И в течение полугода все замечания были устранены. И сегодняшняя проверка это подтвердила».

Напомним, ледовый дворец был построен по нацпроекту «Демография» и изначально задумывался как база для следж-хоккея и реабилитации ветеранов СВО.

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