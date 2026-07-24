Фото: МЧС Тюменской области.

Сразу две трагедии на воде произошли в Тюменской области вчера, 23 июля. По данным пресс-службы областного МЧС, жертвами стихии стали мужчины — 43 и 44 лет.

Фото: МЧС Тюменской области.

Первый случай произошел в десятом часу утра на обводненном карьере Утином во время купания утонул мужчина 1983 года рождения. Второй трагический инцидент случился на озере Андреевском Тюменского муниципального округа при аналогичных обстоятельствах.

Спасатели уточнили, что обстоятельства обеих смертей сейчас выясняются. При этом МЧС напоминает, на водоемах установлены знаки «Купание запрещено».

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