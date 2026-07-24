Фестиваль «Пикник книг» в Тюмени: полный гид по площадкам на Цветном бульваре в честь юбилея города

Вход свободный: что читать и смотреть на фестивале «Пикник книг» в честь юбилея Тюмени.

Сегодня, 24 июля, в Тюмени официально стартует одно из самых ожидаемых событий года — X Книжный фестиваль «Пикник книг», приуроченный к 440-летию города. На три дня главная площадка — Цветной бульвар — превратится в масштабный литературный центр.

Здесь соберутся более 140 участников: авторы, издатели и иллюстраторы со всей страны. География гостей впечатляет — от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, Иркутска и Казани. В шатрах фестиваля будет представлено свыше 140 издательств, включая крупнейшие дома страны. Тюменский «Пикник книг» давно вышел за рамки обычной ярмарки; это полноценный центр притяжения для всех любителей чтения, где можно не только купить книги по издательским ценам, но и напрямую пообщаться с создателями историй.

Особое место в программе этого года занимает участие медиахолдинга «Комсомольская правда». Журналисты издания проведут открытые встречи, посвященные современной документалистике и репортажной прозе, а также представят специальные книжные подборки редакции.

«Юбилейный, десятый «Пикник книг» станет настоящим праздником для всех любителей чтения. Здесь каждый найдёт что-то своё: новую увлекательную книгу, захватывающий диалог с автором или просто волшебную атмосферу тепла и вдохновения. Особое внимание мы уделили программе для юных гостей. Наши маленькие читатели смогут открыть для себя удивительный мир литературы, а взрослые получат возможность вновь окунуться в атмосферу детства, вспомнить, как важно мечтать и постоянно учиться чему-то новому. До встречи на нашем книжном празднике!», - поздравил горожан мэр Тюмени Максим Афанасьев.

Что ждет гостей (детальная программа):

В лектории «Отечество. Культурный код», который пользуется огромной популярностью у краеведов, пройдет марафон истории региона. Жители смогут узнать больше об истории края и познакомиться с трудами местных писателей. Свои книги и видение экранизаций исторической прозы представят председатель Тюменского отделения Союза писателей России Сергей Козлов и писатель Николай Башмаков. Также здесь состоится встреча с Хельгой Воджик (Ольгой Герасимовой) — автором нашумевшего романа «Аббарр. Пепел и крылья».

Для самых маленьких посетителей открыта мастерская «Детство». Писательница Екатерина Соболь, автор бестселлеров «Дарители» и «Танамор», научит ребят сочинять городское фэнтези. Вместе с главным редактором издательства Alpaca Дмитрием Чиновым они обсудят возвращение моды на забытые книги 80-х и 90-х годов. А известная детская писательница Елена Усачева расскажет о том, какие задачи редакторы ставят перед авторами детских произведений.

Пространство «Юность» порадует подростковую аудиторию. Финалистка премии «Лицей» Юлия Шляпникова проведет лекцию о том, как городская среда становится героем фэнтези-романов. Авторы серии «Верона. Белая ворона» Юлия Весова и Аксинья La Paloma устроят интерактивную игру о создании книжек-картинок.

Взрослых ценителей серьезной прозы приглашают в лекторий «Художественная и научно-популярная литература». Здесь пройдут творческие вечера с кинодраматургом Андреем Рубановым (финалист премий «Ясная Поляна» и «Большая книга») и главным редактором издательства «Молодая гвардия» Марией Залесской. Поэт Дмитрий Воденников презентует свой новый сборник автобиографических эссе «Вот именно так и никак по-другому». Особый интерес вызовет футурологический роман «Альтернатива» от заместителя начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александра Журавского.

Профессиональное сообщество библиотекарей и учителей словесности соберется отдельно 24 июля в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева для экспертного обмена опытом.

Фестиваль остается абсолютно бесплатным для посещения. Это уникальная возможность пополнить домашнюю библиотеку новинками без магазинных наценок и получить автограф любимого автора.

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