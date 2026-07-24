Техника для героев: что вошло в 16-й гуманитарный конвой из Тюмени в зону СВО

Фото: Фуат Сайфитдинов.

В Тюмени в зону специальной военной операции отправили 16-й по счету гуманитарный конвой. Колонна с помощью для бойцов 60-й и 61-й бригад морской пехоты отправилась от здания областной Думы вечером 21 июля.

Груз получился внушительным: два автомобиля УАЗ «Патриот», квадрокоптер, дизельные отопители, один из которых собрали по личной просьбе героя-медалиста Ильи Толстова, десятки носилок-волокуш и перевязочных наборов, а также сладкие посылки.

Как рассказал депутат Андрей Артюхов, оба внедорожника стали самыми дорогими позициями — один купили депутаты облдумы, второй оплатил Нижнетавдинский округ.

Руководитель волонтерского центра Наталья Юнгман отметила системность работы:

«Это у нас уже 16-я отправка. Несмотря на то что в июне мы отправили большой груз, ровно через месяц собрали еще один».

Координатор доставки Александр Сукаченко подчеркнул единство тыла и фронта:

«Для нас нет чужих... Если видим, что техника на исходе и есть риск ее потери, реагируем мгновенно. Бывает, обращаются бойцы из других регионов... Тогда для нас нет ни земляков, ни чужих, они все свои».