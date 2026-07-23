Фото: ГУС Тюменской области.

В Тюменской области закрыли дорогу на Свердловскую область. Движение по трассе Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области ограничено из-за перелива воды через полотно возле реки Ахманки.

Знаки «Движение запрещено» установлены на участке от села Салаирки до границы со Свердловской областью, сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.

Это уже третья трасса в регионе, которую пришлось перекрыть из-за паводка. Ранее движение ограничили на дорогах Успенка — Чаплык (Тюменский район) и Хохлово — Криволукская (Ялуторовский район).