Фото: ГАИ Тюменской области.

В центре Тюмени водитель автобуса № 84 на улице Первомайской протаранил припаркованный автомобиль. Но позже нарушитель пытался обмануть наркологов. Предварительно полицейскими было установлено, что у мужчины случился приступ за рулем, однако инспекторы ДПС заподозрили опьянение.

- В наркологическом диспансере 41-летний водитель попытался сфальсифицировать тест на наркотики, разбавив его водой. В итоге он отказался от освидетельствования, теперь будет лишен права управления транспортом, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Теперь его лишат прав. В самом ДТП, к счастью, никто не пострадал.

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