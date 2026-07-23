Фото: администрация Тюмени.

Уровень воды в реке Тура достиг 806 сантиметров — за сутки река поднялась еще на 19 см. Власти Тюмени перевели все городские службы в режим повышенной готовности с 14 июля.

Специалисты ежедневно контролируют работу ливневой канализации и промывают системы водоотведения, чтобы не допустить подтоплений домов. Несмотря на то что уровень признан неблагоприятным явлением, гидротехнические сооружения находятся в порядке, а критическая отметка всё ещё далеко.

Власти создали карту зон возможного затопления при подъеме до 9 метров и начали разносить памятки жителям из группы риска. Для оповещения о ЧС задействуют СМС-рассылку и СМИ. В четверг, 23 июля, состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия дополнительных мер.

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