Штраф вместо колонии: чем закончилась драка жительницы Тюменской области с полицией в парке

Суд вынес приговор жительнице Тюменской области за нападение на полицейского. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Ялуторовска ударила полицейского пакетом с продуктами и была оштрафована на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Инцидент произошел в апреле 2026 года в городском парке. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушала общественный порядок и оскорбляла прохожих.

Когда на место прибыл сотрудник полиции для пресечения правонарушения, подсудимая не только обматерила его, но и нанесла удар пакетом с продуктами по голове.

- Она признана виновной по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)...С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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