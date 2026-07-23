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НовостиПроисшествия23 июля 2026 8:36

Штраф вместо колонии: чем закончилась драка жительницы Тюменской области с полицией в парке

Суд вынес приговор жительнице Тюменской области за нападение на полицейского
Серафима Краснова
Суд вынес приговор жительнице Тюменской области за нападение на полицейского.

Суд вынес приговор жительнице Тюменской области за нападение на полицейского.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Ялуторовска ударила полицейского пакетом с продуктами и была оштрафована на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Инцидент произошел в апреле 2026 года в городском парке. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушала общественный порядок и оскорбляла прохожих.

Когда на место прибыл сотрудник полиции для пресечения правонарушения, подсудимая не только обматерила его, но и нанесла удар пакетом с продуктами по голове.

- Она признана виновной по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)...С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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