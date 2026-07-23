Воняет тиной или канализацией? Роспотребнадзор вынес вердикт по качеству воздуха в заречной части Тюмени

В Тюмени проверили воздух из-за жалоб на запах. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор проверил воздух в Тюмени после массовых жалоб на запах гнили и канализации. Пробы брали в Зареке, улицы Муравленко, Камчатская, а также на Лесобазе.

«По результатам исследований превышений предельно допустимых концентраций сероводорода и аммиака не выявлено», — сообщили в ведомстве.

Несмотря на «чистые» пробы, проверку расширили: теперь специалисты возьмут пробы у аквапарка, на набережной, а также в поселках Якуши, Мальково и Ошкукова Тюменского округа. Напомним, ранее жители жаловались на массовый мор рыбы в реке из-за падения уровня кислорода.