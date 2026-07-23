712 тысяч за скользкую плитку: пострадавшая у магазина тоболячка выиграла суд у ретейлера-гиганта. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тобольске суд встал на сторону женщины, которая получила перелом из-за сломанной плитки у магазина популярной торговой сети. В ночь на 19 июля 2025 года Анна Б. просто шла по крыльцу магазина, но споткнулась о разбитое покрытие. Итог — тяжёлый перелом надколенника, операция и долгое лечение, которое не закончилось до сих пор. Из-за травмы женщина плохо спит, страдает от головных болей, а ухаживать за ребёнком ей стало гораздо сложнее.

Анна требовала с ретейлера два миллиона рублей за моральный вред, оплату лечения и штраф. Но добровольно платить корпорация отказалась: в суде их представитель так и не появился, прислав только бумагу с возражениями. Третьим лицом в деле была страховая компания, которая тоже пыталась защитить интересы бизнеса.

Судья внимательно изучил все обстоятельства: возраст Анны, её физические страдания, то, как долго она лечится и вынуждена ходить с тростью, а также необходимость постоянно принимать лекарства. Было принято решение удовлетворить иск лишь частично.

За травмы и переломы Анне назначили 400 тысяч рублей. Ещё почти 42 тысячи возместят за медицинские расходы. Также суд назначил штраф в размере более 220 тысяч рублей за нарушение прав потребителя и обязал компанию оплатить услуги юриста истицы — это ещё 50 тысяч. Всего торговая сеть должна выплатить женщине 712 тысяч рублей.

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