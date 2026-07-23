Суд за «брата»: сколько заплатит тюменский бизнесмен за продажу наклеек с Сергеем Бодровым

В Тюмени предпринимателя засудили за цитаты из фильма «Брат» на стикерах.

Кинокомпания «СТВ» подала в тюменский суд иск к местному предпринимателю Тингаеву Г.Н. на сумму 50 тысяч рублей за незаконное использование кадров из фильмов «Брат» (18+) и «Брат-2» (18+).

По версии заявителя, предприниматель продавал через интернет наклейки, постеры и стикеры с изображениями из культовых картин Алексея Балабанова без заключения лицензионного договора.

- В отсутствие заключенного с ответчиком лицензионного договора о передаче исключительных авторских прав на использование указанных объектов интеллектуальной деятельности Общество пришло к выводу о том, что их использование предпринимателем в своей коммерческой деятельности, в частности, в предложениях к продаже в сети «Интернет», осуществлено незаконно – с нарушением исключительных прав правообладателя, - указано в материалах суда.

После того как досудебная претензия была проигнорирована, кинокомпания обратилась в суд для взыскания компенсации за нарушение исключительных прав.

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