Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Тюменец спас четверых детей из горящей квартиры, рискуя собственной жизнью. Ночью 18 июля в ЖК «Зеленые аллеи» на улице Александра Звягина, 9 вспыхнул пожар.

25-летний Иван Кишеев услышал хлопок и крики о помощи. Не дожидаясь спасателей, он выломал окно соседнего подъезда и поднялся на третий этаж. Дети остались дома одни — взрослые уехали в аптеку за лекарствами.

«Я не думал ни о чём. Просто бежал на детские крики... Я спросил, кто еще есть в квартире. Оказалось, взрослые уехали. Выгнал детей на улицу и сказал срочно звонить родителям. Потом быстро проверил квартиру — убедился, что больше никого нет, и начал тушить», — поделился герой.

Иван отключил электричество, заливал пламя водой и выбрасывал тлеющие вещи в окно до приезда МЧС. Причиной возгорания стало короткое замыкание аккумулятора детской игрушки.

Сейчас решается вопрос о награждении мужчины ведомственным знаком отличия. Сам тюменец не пострадал, а лишь надышался дымом. Иван Кишеев работает в сфере кузовного ремонта, а всего несколько дней назад, 16 июля, у него родилась дочь.

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