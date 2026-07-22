Ночь за деньги: центр Тюмени перевел парковки у Цветного бульвара на круглосуточный режим

Фото: администрация Тюмени.

В центре Тюмени парковки у Цветного бульвара стали платными круглосуточно. С 17 июля оплачивать стоянку на улицах Ленина, Орджоникидзе, Герцена и Первомайской нужно даже ночью.

Исключение сделали только для официальных государственных праздников — в эти дни парковаться можно бесплатно.

Как пояснил член Общественной палаты Александр Чистяков, это решение приняли ради комфорта жителей:

«Платное парковочное пространство помогает разгрузить дороги вечером и дает возможность найти свободное место, чтобы прогуляться по центру».

Бесплатные места остались на других участках, а альтернативой станут бесплатные парковки на окраинах центра.

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