Штраф 400 тысяч за молчание: в Тюмени бизнесмен поплатился за увольнение мигрантов. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменская прокуратура наказала предпринимателя за нарушение миграционных законов на 400 тысяч рублей. В ходе проверки прокуратура Восточного административного округа Тюмени выявила нарушения.

По данным ведомства, с января и май 2026 года бизнесмен нанял двух иностранцев, поваром и подсобным рабочим, но после их увольнения не уведомил об этом миграционную службу.

За это бизнесмена привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ дважды, что в сумме составило штраф в размере 400 тысяч рублей.

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