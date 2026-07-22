Магия анимации приедет в Тюмень: что покажут на выставке «Фабрика чудес» к юбилею города

В Тюмени покажут героев мультфильмов на бесплатной выставке «Фабрика чудес».

В Тюмени с 27 по 30 июля, в честь празднования Дня города и 90-летия «Союзмультфильма», откроется интерактивная выставка «Фабрика чудес». Экспозиция развернется на Цветном бульваре.

Горожан приглашают заглянуть за кулисы создания мультфильмов. Посетители увидят, как создаются персонажи — от первых эскизов до оживших героев, а также узнают секреты озвучки персонажей. Гости смогут не только посмотреть на экспонаты, но и потрогать их руками, исследуя мир анимации самостоятельно. Путешествовать по выставке поможет аудиогид.

«Нам девяносто, но чувствуем мы себя на девять! Это девиз нашего юбилейного года, – поделилась председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева. – Мы решили подарить зрителям выставку, которая будет одинаково интересна и взрослым, и детям. Мы хотим, чтобы гости почувствовали себя частью творческого процесса и смогли заглянуть за кулисы».

Выставка уже побывала в Москве, Нижнем Новгороде и Казани, где ее посетили более 22 тысяч человек. Вход для всех желающих свободный, но требуется предварительная регистрация на сайте проекта. Средняя продолжительность осмотра — около 20–30 минут.

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