Фото: администрация Тюмени.

Арбитражный суд в Тюмени признал недействительными контракты на охрану пляжа у озера Круглое, которые администрация заключила с ЧОП «Экскалибур». Вышестоящая инстанция подтвердила это решение.

Суд согласился с прокуратурой: чтобы обойти закон о закупках, контракт просто раздробили на части. В итоге охранную фирму обязали вернуть в бюджет 998 тысяч рублей.

«Спорные контракты были заключены с единственным поставщиком при недобросовестном поведении участников торгов и с противоправной целью обхода закона. Это нарушает принципы контрактной системы и публичные интересы, поэтому сделки являются ничтожными», — установил Арбитражный суд Тюменской области.

Апелляционная жалоба от администрации и охранного предприятия была отклонена.