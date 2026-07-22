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НовостиОбщество22 июля 2026 4:59

Миллион в песок: как прокуратура в Тюмени отсудила у ЧОП почти миллион за «раздутый» контракт на охрану пляжа у озера Круглоефото

Суд признал незаконным контракт на охрану пляжа у озера Круглое в Тюмени
Серафима Краснова
Фото: администрация Тюмени.

Фото: администрация Тюмени.

Арбитражный суд в Тюмени признал недействительными контракты на охрану пляжа у озера Круглое, которые администрация заключила с ЧОП «Экскалибур». Вышестоящая инстанция подтвердила это решение.

Суд согласился с прокуратурой: чтобы обойти закон о закупках, контракт просто раздробили на части. В итоге охранную фирму обязали вернуть в бюджет 998 тысяч рублей.

«Спорные контракты были заключены с единственным поставщиком при недобросовестном поведении участников торгов и с противоправной целью обхода закона. Это нарушает принципы контрактной системы и публичные интересы, поэтому сделки являются ничтожными», — установил Арбитражный суд Тюменской области.

Апелляционная жалоба от администрации и охранного предприятия была отклонена.