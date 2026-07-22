Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени из-за резкого подъема воды в реке Туре введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев по итогам внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

За последние сутки уровень воды поднялся на 13 сантиметров и достиг отметки 762 см. В зоне вероятного подтопления находятся 146 жилых домов.

Для обеспечения безопасности усилен контроль качества питьевой воды на Метелевских водоочистных сооружениях. Пострадавшим предлагают временное размещение в гостинице, где сейчас проживают четыре семьи. Всего в городе подготовлено 70 пунктов временного размещения вместимостью до 30 500 человек.

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