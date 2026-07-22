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НовостиОбщество22 июля 2026 4:43

Река Тавда вышла из берегов в Тюменской области: какие превентивные меры принимают для спасения домовладений

В Тюменской области из-за подъема воды в Тавде ввели режим повышенной готовности
Серафима Краснова
Фото: администрация Нижнетавдинского района.

Фото: администрация Нижнетавдинского района.

В Нижнетавдинском округе Тюменской области из-за резкого подъема уровня воды в реке Тавде ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Уровень воды в реке достиг отметки «неблагоприятное явление». При достижении критерия «опасное явление» будет введен режим ЧС.

Директор департамента Андрей Горин отметил, что ситуация находится под контролем, а реагирование на риски осуществляется на муниципальном уровне.

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