Жара под +28 и магнитная буря: какая погода ждет Тюмень 22 июля 2026

В Тюмени 22 июля потеплеет до +28 градусов. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени 22 июля ожидается жаркая погода до +28 градусов. По данным сервиса «Гисметео», воздух прогреется до такой же температуры по ощущениям.

Северный ветер будет дуть со скоростью 3–4 метра в секунду, влажность воздуха составит от 40 до 49%. Прогнозируется высокий УФ-индекс и умеренная магнитная буря, давление — 746 мм ртутного столба. По информации ГУ МЧС Тюменской области, опасных погодных явлений не ожидается.

Световой день продлится 16 часов 55 минут. Рассвет начнется в 4:17, закат — в 21:12.

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