Разрыв в 60 рублей за литр: где в Тюмени заправиться дешевым бензином

Цены на бензин в Тюмени: разница между АЗС достигла 60 рублей за литр. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Цены на бензин в Тюмени продолжают бить рекорды: разрыв между заправками достиг 60 рублей за литр. Редакция «МегаТюмени» выяснила, где сегодня можно заправиться дешевле всего, а где ценник на АИ-92 перевалил за отметку в 125 рублей.

Актуальные цены (на 20 июля):

- АЗС «ТПК»: АИ-92 — 125 руб., Дизель — 160 руб. (АИ-95 отсутствует).

- АЗС «Signal»: АИ-92 — 110 руб., АИ-92+ — 112 руб., Дизель — 122 руб. (АИ-95 отсутствует).

- АЗС «Н1»: АИ-92 — 86 руб., АИ-95 — 91 руб., АИ-98 — 96,50 руб., Дизель — 95 руб..

- АЗС «ЛУКОЙЛ»: АИ-92 — 64,62 руб., Дизель — 82,72 руб. (другие виды не отображались).

- «Газпромнефть»: АИ-92 — 63,50 руб., G-Drive 95 — 70,95 руб., АИ-95 — 70,95 руб., Дизель — 80,69 руб. (премиальный G-100 отсутствовал).

Автомобилисты вынуждены менять привычки и ездить через весь город ради экономии. «Раньше полный бак стоил 2–3 тысячи, сейчас легко уходит пять», — жалуется местный житель Николай. Другие отмечают, что рост цен на топливо неизбежно тянет за собой подорожание продуктов и доставки из-за роста логистических затрат.

Для сравнения: неделю назад минимальная цена на АИ-92 составляла 63,41 рубля («Газпромнефть»), а дизель там же стоил 80,58 рубля.