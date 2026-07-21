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НовостиОбщество21 июля 2026 6:48

Пахнет болотом, но пить можно: Роспотребнадзор объяснил тюменцам странный запах воды в кранах

В Тюмени из-за запаха Роспотребнадзор посоветовал кипятить воду перед едой
Серафима Краснова
Пахнет болотом, но пить можно: Роспотребнадзор объяснил тюменцам странный запах воды в кранах.

Пахнет болотом, но пить можно: Роспотребнадзор объяснил тюменцам странный запах воды в кранах.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор посоветовал тюменцам кипятить воду перед употреблением. Как пояснили в ведомстве, это необходимо «в связи с несоответствием питьевой воды по органолептическим показателям».

«По результатам исследований по состоянию на 20.07.2026 года вода соответствует нормативам по показателям безопасности и не оказывает токсического действия, содержание тяжелых металлов не превышает предельно-допустимые концентрации. В связи с несоответствием питьевой воды по органолептическим показателям (запах, привкус) рекомендуется кипятить воду в открытой емкости перед употреблением», — сказано в пресс-релизе ведомства.

Последние несколько дней жители Тюмени жалуются на неприятный запах воды. Ее качество значительно ухудшилось. В «Росводоканале» в качестве причины назвали летний паводок и критическое снижение уровня кислорода в реке, вызванное ее подпиткой болотными водами. Там также уверяют, что вода безопасна.

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