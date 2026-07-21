Скорая вне очереди: как в Тобольске изменили правила заправки для спасения жизней

В Тобольске экстренные службы будут заправляться по расписанию. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тобольске вводится специальный режим заправки для автомобилей экстренных служб — скорой помощи, полиции и пожарных. Об этом сообщил глава города Петр Вагин.

«Это необходимо, чтобы экстренные службы могли оперативно выезжать на вызовы», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Заправка спецтранспорта будет проводиться ежедневно с 17:00 до 18:00 на АЗС «Газпромнефть» под контролем сотрудников Госавтоинспекции. Водителей просят заранее планировать свои маршруты.

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