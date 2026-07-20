«Деньги взял, дома бросил»: бизнесмен ответит перед судом за хищение 243 млн рублей у тюменских семей. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области перед судом предстанет бизнесмен, которого обвиняют в многомиллионном мошенничестве при строительстве частных домов. Подробности уголовного дела рассказали в СК России по региону. Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2024 года предпринимать забирал деньги тюменцев под видом заключения договоров на строительство жилых домов. Он привлекал клиентов заниженной ценой и создавал видимость работ, однако фактически не приступал к стройке или выполнял лишь незначительный объем действий.

- В результате пострадали 86 человек, а общая сумма причиненного ущерба превысила 243 миллиона рублей. Многие клиенты брали ипотеку для оплаты услуг. Следователями проведён значительный комплекс мероприятий: свыше 86 осмотров мест происшествий и экономическое исследование. В целях возмещения ущерба на имущество, счета и денежные средства предпринимателя наложен арест, - заявили в ведомстве.

Уголовное дело с собранной доказательственной базой направлено в суд для рассмотрения по существу.

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