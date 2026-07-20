Штрафы до 300 тысяч: Тюмень ввела двухдневный запрет на продажу алкоголя ко Дню города. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени на время празднования Дня города ввели ограничение на продажу алкоголя. Запрет будет действовать два дня — 25 и 26 июля.

Ограничение коснется магазинов, супермаркетов и других торговых точек, где алкоголь продается на вынос. При этом кафе, бары и рестораны продолжат работать в обычном режиме — спиртное можно будет заказать для употребления внутри заведения.

Запрет связан с обеспечением безопасности во время массовых мероприятий в центре города. Он действует с 8:00 до 23:00.

За нарушение правил предусмотрены административные штрафы от 200 до 300 тысяч рублей для организаций.

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