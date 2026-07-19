Тобольск и тобольский район бьют рекорды по посещаемости туристами

Многие приезжают в Тобольск всего на один день Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тобольск и Тобольский округ бьют рекорды по посещаемости туристами. Об этом заявляет директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Ранее духовную столицу Сибири и Абалак ежегодно посещали около 100 тысяч гостей, а в последние годы эта цифра регулярно составляет 400 тысяч туристов. в июле состоялись музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето в Тобольском кремле» и фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле 2.0».

Многие приезжают в Тобольск всего на один день. Есть и те, кто изучает город и его окрестности несколько дней. Они ходят на экскурсии с гидами, спускаются в нижнюю часть Тобольска.

Мария Трофимова напрямую связывает увеличение туристического потока с отличными дорогами. В скором времени будет достроена полноценная четырехполосная трасса из Тюмени в Тобольск. Она значительно сокращает время нахождения в пути. Еще одним плюсом глава департамента назвала достаточно комфортное расписание брендированных вагонов, поездов, которые ходят из областной столицы в Тобольск и обратно.

Основное туристическое ядро - 80 % потока - составляют жители Уральского федерального округа и регионов-соседей, уточняет «Тюменская линия».