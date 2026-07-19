На пруду Южном тюменцы насмерть закормили трех уток

Фото: Тюмень - наш дом

Сразу три дикие уточки погибли на пруду Южном в городе Тюмени. Виной тому – бесконтрольная неправильная кормежка птиц «добрыми» жителями Тюмени. Тушки несчастных птиц в воде во время обхода обнаружили сотрудники МКУ «ЛесПаркХоз».

Фото: Тюмень - наш дом

Специалисты «ЛесПаркХоза» напоминают тюменцам об ответственности за жизнь пернатых. Кормить уточек следует правильно и вот чем: мелко нарезанные одуванчик, клевер, ошпаренную крапиву или мятлик луговой, а также листья салата, шпинат и ряску с поверхности воды. Порадуется птица и сырым пшенице, овсу, ячменю, гороху, кукурузе. Маленькие утятки и их родители с удовольствием полакомятся мотылем, мясным фаршем мелкими кусочками, сушеным гаммарусом, вареному яйцу вместе со скорлупой, а также тёртой моркови, тыкве, кабачку, огурцам и яблокам.

Корм раскладывайте равномерно по береговой линии, чтобы он не тонул в воде и птицам было удобно до него добраться.

Запрещено давать уткам:

- Хлеб, любую выпечку, сухари, чипсы, солёные орешки;

- Печенье, сладости, шоколад;

- Молоко и любые молочные продукты;

- Жареные семечки и арахис;

- Испорченные и заплесневелые продукты.