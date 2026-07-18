Тюменцы за полгода оформили более 9 тысяч договоров участия в долевом строительстве

Договоры участия в долевом строительстве предоставляются на государственную регистрацию только в форме электронных документов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на катастрофическое падение оформления ипотеки и покупки нового жилья, сегодня еще находятся бесстрашные люди. которые берут кредиты на покупку квартиры на уровне «котлован». Только за 6 месяцев 2026 года управлением Росреестра по Тюменской области зарегистрирован 9 021 договор участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости.

В ведомстве уточнили, что 7 098 ДДУ зарегистрировано на жилую недвижимость, еще 1 923 на нежилую: это и коммерческие площади и кладовки. Сегодня договоры участия в долевом строительстве предоставляются на государственную регистрацию только в форме электронных документов.

После ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, осуществления кадастрового учета всех помещений и машино-мест в таком доме и подписания передаточного акта, застройщик направляет данные в Росреестр, где идет регистрация права собственности участника долевого строительства исключительно в электронной форме.

После завершения процедуры регистрации застройщик должен передать участнику долевого строительства выписку из Единого государственного реестра недвижимости, уточняет «Мегатюмень».