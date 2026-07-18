Тюменцам напомнили, что взносы на капитальный ремонт обязательны, но есть льготы

Совсем не платить взносы на капитальный ремонт могут собственники аварийных и подлежащих сносу домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Законодательство предусматривает внушительный список категорий граждан, которые могут быть полностью или частично освобождены от взносов на капитальный ремонт.

Так, пенсионеры от 80 лет возраста полностью освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт. На полное освобождение от оплаты могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и Российской Федерации, а также полные кавалеры ордена Славы.

Д.э.н., профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев напомнил, что в некоторых регионах предусмотрены меры поддержки и для тех, кому исполнилось 70 лет. Им дают скидки до 50% о суммы взноса.

Особое внимание уделяется социальной поддержке людей с инвалидностью. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин отметил, что инвалиды I и II групп, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов, также могут быть освобождены от уплаты взносов.

Совсем не платить взносы на капитальный ремонт могут собственники аварийных и подлежащих сносу домов до момента переселения, владельцы частных домов и жильцов новостроек, которые еще не включены в региональную программу капитального ремонта.

На скидки по оплате могут рассчитывать те, чей доход ниже официального прожиточного минимума. Им полагаются субсидии на оплату ЖКУ, в которые включена и сумма за капремонт.

Актуальную информацию по своему региону всегда можно найти на сайтах региональных операторов, портале Госуслуг или уточнить в своей УК, пишет tmn.aif.ru.