В октябре в Тюменской области откроют марафон уютных ценностей

В основной этап войдут творческие мастерские Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В селе Казанское Тюменской области в октябре состоится марафон семейных ценностей «Уютная осень». Он стартует в третье воскресенье октября, в День отца. Мероприятие проводится с целью привлечения к системному решению проблемы вовлеченности в творческий досуг многодетных семей и семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Сделать это планируется через запуск семейной инклюзивной мастерской, которая свяжет ключевые праздники.

На сегодня на территории Казанского района проживают десятки семей, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ОВЗ, а также многодетные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Отделение реабилитации инвалидов и ранней помощи комплексного центра социального обслуживания Казанского округа предоставляет базовые медицинские и психологические услуги, но долгосрочных социокультурных программ, которые объединяют разные типы семей, не хватает. Данный проект объединит 20 семей: 10 многодетных и столько же - с детьми с особенностями здоровья, всего примут участие около 100 казанцев.

Руководитель проекта, педагог дополнительного образования Казанского центра развития детей Надежда Щетникова рассказала, что первым ключевым мероприятием станут мастер-классы, где папы вместе с детьми будут мастерить, конструировать и осваивать ремесла. Также запланирована осенняя семейная фотосессия.

В основной этап войдут творческие мастерские в виде еженедельных инклюзивных занятий в форматах арт-терапии, прикладного творчества и рукоделия.

Финал проекта пройдет в последнее воскресенье ноября, День матери. Организаторы проведут большую выставку-ярмарку совместных работ, откроют фотогалерею и наградят самые активные семьи, пишет «Тюменская линия».