Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении многодетной семьи Ремпель из Тюменской области орденом «Родительская слава». Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

«Супруги Генрих и Елена из Исетского округа удостоены высокой государственной награды за выдающийся вклад в укрепление института семьи и достойное воспитание подрастающего поколения. Генрих Вальтерович и Елена Яковлевна состоят в законном браке уже 32 года», — говорится в сообщении.

Супруги воспитали 11 детей, а к сегодняшнему дню у них подрастают уже 56 внуков. По словам самих награжденных, секрет прочности их многолетнего союза кроется в общих семейных увлечениях и незыблемых традициях. Все члены семьи Ремпель активно участвуют в культурной жизни муниципалитета — они играют на различных музыкальных инструментах.

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