От 98 до 101 за неделю: число стобалльников ЕГЭ в Тюмени выросло в 2026 году

«Президентские дни» сработали: число стобалльников ЕГЭ в Тюмени выросло до 101 человека Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Количество стобалльных результатов на ЕГЭ в Тюменской области выросло до 101. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем официальном канале.

Показатель увеличился с первоначальных 98 баллов благодаря пересдачам в дополнительные дни. Такая возможность появилась по решению президента России Владимира Путина — инициатива получила название «президентские дни» и была озвучена в Послании Федеральному Собранию в 2024 году.

«Поздравляю выпускников, их родителей и преподавателей с этим достижением! Ребятам желаю успеха при поступлении», — написал глава региона.

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