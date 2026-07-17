На месяц без проезда: улицу Гастелло в Тюмени закроют до конца августа ради водопровода Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Движение транспорта на улице Гастелло в Тюмени полностью прекратят почти на месяц. Ограничение будет действовать с 27 июля по 31 августа из-за капитального ремонта сетей водоснабжения.

По данным департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города, перекроют участок в районе перекрестков с улицами Молодогвардейцев и Тимирязева.

«Участников дорожного движения просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ», — отметили в ведомстве.

Объехать закрытый участок можно по улицам Молодогвардейцев, Степной и Олега Кошевого.

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