Плюс 16 сантиметров за сутки: уровень Туры превысил весенний паводок и достиг 712 см. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Уровень воды в реке Тура продолжает аномально расти. За минувшие сутки, 17 июля, вода поднялась еще на 16 сантиметров и достигла отметки в 712 см.

По данным чат-бота «Паводок. Инфо», до критического порога в 850 см остается 138 сантиметров. Стремительный паводок уже затопил нижний ярус прогулочной зоны набережной. Из-за гидрологической обстановки власти отказались от установки плавучей сцены ко Дню города.

Тем временем жители сообщают о массовой гибели рыбы — карасей и налимов выбрасывает на затопленные берега.

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