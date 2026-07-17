В образе философа и странника: Стас Михайлов везет новую программу в Тюмень этой осенью

Фото: Стас Михайлов, ВК.

В Тюмени выступит известный исполнитель Стас Михайлов. Юбилейный концерт народного артиста России состоится 15 октября в филармонии.

По словам организаторов, программа «Всё для тебя» удивит даже случайных слушателей. Певец предстанет в новом амплуа — философа и странника.

На сцене прозвучат как проверенные десятилетиями хиты, так и новые композиции, отражающие нынешнее настроение артиста.

Стоимость билетов варьируется от 3 до 18 тысяч рублей. Самые дешевые места на последних рядах балкона обойдутся в 3 тысячи рублей. За 18 тысяч рублей можно купить центральные кресла с первого по четвертый ряд.

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