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НовостиПроисшествия16 июля 2026 6:55

Поезда на Тюмень пустят в обход: что случилось на путях в Пермском крае после схода вагоновфото

Поезда на Тюмень изменят маршрут из-за схода вагонов в Пермском крае
Серафима Краснова
Фото: Уральская транспортная прокуратура.

Фото: Уральская транспортная прокуратура.

Несколько пассажирских поездов, направляющихся в Тюмень, опоздают и поедут другой дорогой из-за крушения товарного состава. Грузовой поезд сошёл с рельсов на перегоне Кишерть — Шумково Свердловской железной дороги.

Авария случилась минувшей ночью, с 15 на 16 июля 2026 года, на 1566-м километре пути. С полотна ушли пять гружёных полувагонов и локомотив поезда № 2314. По первым данным, земля под путями внезапно размыло. К счастью, обошлось без пострадавших, но железнодорожники сейчас расчищают путь и чинят полотно. Из-за этого часть составов задержится, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Тем временем в пресс-службе СвЖД уточнили: если поезд задержится больше чем на четыре часа, пассажиров накормят горячей едой. Питание будут выдавать по станциям Пермь, Екатеринбург и Шувакиш.