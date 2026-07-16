Фото: Уральская транспортная прокуратура.

Несколько пассажирских поездов, направляющихся в Тюмень, опоздают и поедут другой дорогой из-за крушения товарного состава. Грузовой поезд сошёл с рельсов на перегоне Кишерть — Шумково Свердловской железной дороги.

Авария случилась минувшей ночью, с 15 на 16 июля 2026 года, на 1566-м километре пути. С полотна ушли пять гружёных полувагонов и локомотив поезда № 2314. По первым данным, земля под путями внезапно размыло. К счастью, обошлось без пострадавших, но железнодорожники сейчас расчищают путь и чинят полотно. Из-за этого часть составов задержится, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Тем временем в пресс-службе СвЖД уточнили: если поезд задержится больше чем на четыре часа, пассажиров накормят горячей едой. Питание будут выдавать по станциям Пермь, Екатеринбург и Шувакиш.