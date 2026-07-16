Трагедия в лесу: под Тюменью нашли мертвым пенсионера, ушедшего за ягодами

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.

В Нижнетавдинском районе нашли мертвым 74-летнего пенсионера Анатолия К. Мужчина ушел в лес за малиной еще 13 июля и не вернулся домой, после чего родственники забили тревогу.

Поиски продолжались двое суток при участии волонтеров отряда «ЛизаАлерт» и спасателей. Вчера поисковые группы вновь выехали на место и обнаружили тело погибшего.

«Он вышел за малиной в лес, взяв с собой белые ведерки от майонеза. Домой мужчина не вернулся, хотя хорошо знал те места», - сообщили волонтеры.

Пенсионер был найден погибшим на территории Нижнетавдинского округа. Приносим соболезнования родным и близким мужчины.

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