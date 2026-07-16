Фото: ГАИ Тюменской области.

Трагедия на Велижанском тракте в Тюмени: автомобиль «Хендэ» насмерть сбил водителя электробайка. ДТП произошло вчера вечером на 7-м километре дороги в среду, 15 июля.

По предварительной версии полиции, водитель легкового автомобиля выезжал с прилегающей территории и не предоставил преимущество двухколесному транспорту. В результате столкновения 53-летний водитель электробайка погиб на месте.

На место трагедии выезжал заместитель начальника ГИБДД Тюмени Александр Постовик. К расследованию подключилась прокуратура, ход проверки поставлен на их личный контроль.

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