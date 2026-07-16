Обещанной прохлады в Тюмени не будет. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Долгожданное снижение температуры, которое синоптики прогнозировали после изнурительной жары, судя по обновленному прогнозу, откладывается.

Ранее метеосервисы предупреждали о скором приходе прохлады в Тюменскую область, однако свежие данные существенно скорректировали картину. В ближайшие пару недель значительного похолодания не ожидается: столбики термометров будут держаться на летних отметках.

Самые теплые дни придутся на 18 и 19 июля 2026 года – воздух прогреется до +28…+29 градусов. В оставшиеся даты температура будет колебаться в диапазоне +25…+27. Ночные значения тоже останутся высокими – около +17…+19.

При этом почти ежедневно ожидаются осадки. Наиболее интенсивные дожди прогнозируются на 21 и 22 июля 2026 года – до 19,7 и 13,3 мм жидкого эквивалента соответственно. В остальные дни осадки будут менее значительными: от 0,1 до 4,2 мм.