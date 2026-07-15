Квартиры в Краснодаре: ЖК «Дом 101» с собственным парком и колесом обозрения

Фото предоставлено пресс-службой компании «НВМ»

На территории в 101 гектар в Краснодаре группа компаний «НВМ» разместит автономную вселенную с собственным парком, храмом и 50 тыс. кв. метров спортивных зон.

Сердцем проекта станет ландшафтный парк площадью 20 гектаров с амфитеатром для проведения городских событий и колесом обозрения — местом притяжения, которое будет превращать будни в праздник. Для спокойного отдыха и общения с природой обустроят прогулочные аллеи, зоны для барбекю и уютных пикников, а для владельцев четвероногих друзей выделят специальные места для выгула.

Социальная инфраструктура будет выстроена с учетом запросов больших семей: в шаговой доступности разместятся поликлиника, школа и сразу пять детских садов. Духовный центр комплекса — православный храм, подчеркивающий ценность традиций. Спортивный кластер поразит многообразием: от физкультурно-оздоровительного комплекса, теннисного корта и футбольного поля до детских площадок и современного скейт-парка. Километры беговых и велосипедных дорожек свяжут все зоны в единый маршрут здоровья.

Эстетика и безопасность здесь идут рука об руку. Благодаря продуманной переменной этажности комплекс будет выглядеть динамично и не давить однообразием. Дизайнерские входные группы и архитектурная подсветка фасадов создадут ощущение премиального пространства. На первых этажах разместится коммерция, закрывающая бытовые потребности жителей. При этом внутренние дворы освободят от автомобилей — они отправятся в многоуровневые и наземные паркинги, а покой жителей будут охранять служба безопасности и система видеонаблюдения 24/7.

- Мы соберем на 101 гектарах то, что нужно для жизни нескольким поколениям сразу: от детсадов и храма до колеса обозрения и скейт-парка, — прокомментировали в ГК «НВМ».

Детали проекта – на сайте девелопера.

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