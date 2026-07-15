Безумно крутой зритель: на арене Тюменского цирка прошла открытая репетиция шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»

Фотоархив шоу «Песчаная сказка» продюсерского центра Гии Эрадзе

А вам когда-нибудь удавалось попасть на самую настоящую репетицию цирковых артистов? Детям из Тюмени и Тюменской области это удалось в рамках Всероссийской акции «Цирк – детям села». Тайны профессии и уникальные выступления увидели юные зрители благодаря совместному проекту продюсерского центра Гии Эрадзе и компании Росгосцирк – шоу «Песчаная сказка».

Сегодня артисты вышли на арену не совсем в обычном для зрителей виде. Вместо шикарных ярких и тяжелых костюмов, они были в тренировочной одежде. То, что для нас, рядовых любителей цирка удивление, для них обыденность. Ведь большую часть своих тренировок артисты проводят вовсе не при параде, а в том, в чем им удобно. Самое важное, что зрители смогли задать вопросы артистам и даже, порой, обескураживали. Например, один из таких вопросов – откуда привезли пеликанов? Однако артисты отметили, что в современном мире ни одно животное не попадает в цирк из дикой природы: либо их берут из зоопарков детенышами, либо в специальных питомниках.

На репетиции были представлены шесть номеров. Причем один из них – с четырьмя пеликанами, вообще был неожиданно включен в программу мероприятия.

Все началось с выхода белоснежных клубочков – собак породы «Самоед». У двух пушистиков сегодня бенефис. Они впервые выступили в номере «Дог-шоу» под руководством Екатерины Запашной перед ребятами и им удалось вызвать восторг у публики.

Фотоархив шоу «Песчаная сказка» продюсерского центра Гии Эрадзе

Следом на моноциклах в манеже появилась династия жонглеров-эквилибристов Чугуновых. Они показали номер «Ай, кидай». Двое братьев – Константин и Александр уже несколько десятилетий радуют своими выступлениями зрителей. А еще они рассказали детям, что тренироваться приходиться всю жизнь и страх высоты есть всегда.

- Я 41 год тренируюсь и до сих пор падаю, - честно и с улыбкой ответил Александр Чугунов.

Жонглеры-эквилибристки хула-хупами на шарах из номера «Арабески» под руководством Анастасии Бабиной поразили публику уникальным, сложным трюком «Колонна». Девушки признались, что тренироваться им приходится каждый и день и много часов.

Воздушные гимнастки под руководством Анастасии Русской и Имиры Асташовой показали номер «Горгона». А затем ответили на вопрос ребят, почему у них одним из атрибутов стала голова Медузы Горгоны.

- Это лучше узнать у нашего режиссера, но мы выступаем в костюмах змей, поэтому символизм в этом есть, – приоткрыли секрет девушки.

Конечно же, визг радости, громкого смеха и апплодисментов у ребят вызвал аттракцион «Шоу Гиппопотамус». Это же единственное в мире цирковое представление, где в номере принимают участие сразу три дрессированных бегемота. Народный артист РФ Тофик Ахундов уже почти 50 лет работает с самыми опасными животными Африки – бегемотами. А еще он показал, кто стал настоящей звездой телеэкрана из его подопечных и снялся в фильме «Красавица» (реж. Антон Богданов). Сейчас Тофик Ахундов передает свои знания супругам Михаилу и Ирине Воробьевым, которые успешно тренируют 18-летних гиппопотамов.

Организаторы акции не просто так решили показать детям репетицию для воспитанников детских цирковых школ и творческих коллективов Тюмени. Продюсерский центр Гии Эрадзе совместно с Российской государственной цирковой компанией поддерживают и часто проводят такие показы для популяризации циркового искусства среди молодежи.

- Я сама выросла в небольшом городке, куда никогда не приезжает цирк такого уровня. Наша репетиция позволяет детям из небольших городков и сел познакомиться с лучшими артистами, и, возможно, выбрать нашу профессию с детства, а потом прийти к нам. Открытые репетиции и мастер-классы – это реальный шанс заглянуть за кулисы, познакомиться с душой и сердцем цирка, – рассказала художественный руководитель шоу Гии Эрадзе и компании Росгосцирк «Песчаная сказка», дрессировщица, воздушная гимнастка – Екатерина Запашная.

О выступлениях в Тюмени поделился эмоциями ведущий открытой репетиции, клоун-коверный, исполнитель главной роли в шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» Константин Асташов.

- Первое представление в Тюмени я не смогу забыть. Настолько восторженно реагировал зал. У меня в топе по самому открытому и эмоциональному зрителю это - Тюмень, Ставрополь и Волгоград. Безумно крутой зритель. Он так тебе отдается. С таким настроением сидит на представлении, – рассказал он.

С 12 июня шоу «Песчаная сказка» уже посетили более 20 000 зрителей.