ФНС не простит: директор тюменской фирмы скрыл 22 млн рублей от бюджета. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму более 22 миллиона рублей. Об этом сообщает СУ СК России по Тюменской области.

По версии следствия, мужчина, возглавлявший коммерческую компанию, оказывающую транспортные услуги, организовал схему для минимизации налоговой нагрузки. Он отражал в бухгалтерском учете и отчетности ложные сведения о сделках с двумя фиктивными организациями. Это позволило компании незаконно уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль .

В рамках расследования уголовного дела следователи наложили арест на имущество фигуранта. В обеспечение ущерба бюджету изъяты 11 транспортных средств, объект недвижимости и денежные средства организации.

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