В Тобольске ищут 11-летнего мальчика: у ребенка при себе был самокат

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.

В Тобольске пропал 11-летний Давид Баннов. О поисках объявили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальных сетях.

По данным добровольцев, мальчик ушел из дома в неизвестном направлении 15 июля 2026 года. Приметы ребенка: рост 145 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы и зеленые глаза.

Был одет в темно-зеленую футболку, голубые джинсовые шорты и синие сандалии. При себе имел серо-синий самокат.

Волонтеры призывают всех граждан быть бдительными и просят незамедлительно сообщать любую информацию о местонахождении мальчика в полицию или по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52.

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