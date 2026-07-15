Двое суток в лесу: в Тюменской области ищут дедушку, пропавшего за сбором малины

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.

В Нижнетавдинском округе Тюменской области вторые сутки ищут 74-летнего Анатолия Ковязина. Пенсионер ушел в лес за малиной еще 13 июля и до сих пор не вернулся домой.

Утром мужчина взял пластиковые ведра и отправился в знакомый лес, пообещав родным вернуться к обеду. Когда он не появился, родственники забили тревогу. На следующий день на базе садового товарищества «Здоровье-3» был развернут поисковый штаб.

К операции привлечены значительные силы: волонтеры «ЛизаАлерт», кинологи, спасатели отрядов «Авангард» и «ТюменьРегионСпас». Вчера вечером около 28 человек прочесывали чащу до наступления темноты.

Поисковики отмечают, что ситуация осложняется сложным ландшафтом нижнетавдинской тайги — густой травой, высокими папоротниками и ветровалами. Основная методика сейчас — работа на отклик, однако пенсионер пока не подает признаков жизни.

Приметы Анатолия Ковязина: рост 170 см, худощавого телосложения, седые волосы, голубые глаза.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.