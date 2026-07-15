Собака покусала лицо: суд в Сорокино взыскал 50 тысяч с хозяина животного. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Сорокинский суд взыскал с владельца 50 тысяч рублей за нападение собаки на ребенка. Все произошло еще в марте 2026 года в селе Большое Сорокино на улице Строителей.

Принадлежавшая мужчине собака напала на мальчика 2019 года рождения возле дома № 2. В результате укусов ребенок получил раны на лбу и виске, а также сильную психологическую травму.

Иск о компенсации морального вреда был подан в интересах несовершеннолетнего. Суд признал требования законного представителя обоснованными и удовлетворил их в полном объеме, добавив к сумме взыскания 3 тысяч рублей госпошлины в доход бюджета района.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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